Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 06:39 — ИА Регнум. В посёлке Ливадия на южном берегу Крыма национализируют квартиру «дружка» главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 7 июня сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым. Россия

Он отметил, что Госсовет Крыма рассмотрит законопроект о национализации некоторых предприятий. Документ подготовила антитеррористическая комиссия.

«В него вошли такие крупные активы, как парк-отель «Порто Маре» в Алуште, принадлежащий украинским собственникам, также есть и квартиры. К примеру, в доме, где покупал недвижимость Зеленский, есть и квартира его дружка. Это доказано», — сказал Константинов.

Глава парламента уточнил, что речь идёт о квартире, собственники которой являются родственниками украинского олигарха Виталия Хомутынника.

Под национализацию также попадут несколько объектов, принадлежащих другим украинским соседям Зеленского в Ливадии.

При этом Константинов подчеркнул, что большая часть работы по выявлению и национализации наиболее крупных и известных активов украинских олигархов в Крыму уже позади.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября 2023 года в министерстве имущественных и земельных отношений Крыма подтвердили, что национализированная квартира семьи Зеленских в республике ушла с молотка за 44 млн 356 тыс. рублей. В аукционе участвовали два человека. Квартиру общей площадью 119,5 кв. м. выставили на торги 7 октября. Аукцион прошёл в онлайн-формате. По итогам торгов, новой хозяйкой квартиры, в которой когда-то бывали Зеленские, стала москвичка, которая, по её словам, приобрела недвижимость в личное пользование.

Решение о национализации имущества принимал крымский парламент. Депутаты проголосовали за изменение правового статуса объектов украинских политиков и олигархов. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на полуострове продолжится «национализация имущества врагов России».