Ялта, Крым, 30 октября, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Жительница Москвы Ольга Липовецкая стала новой хозяйкой национализированной квартиры семьи главы украинских властей Владимира Зеленского в Ливадии на юге Крыма. Об этом 30 октября сообщили на официальном портале ГИС «Торги».

Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

«Победитель аукциона — Липовецкая Ольга Николаевна», — следует из протокола по итогам аукциона.

Ещё одной его участницей была другая жительница столицы, Юлия Кальницкая.

Как передавало ИА Регнум, по итогам торгов квартиру Зеленского продали за 44,3 млн рублей. Начальная цена составляла 24,6 млн рублей, а шаг аукциона, состоявшегося в онлайн-формате — 1,23 млн рублей. Прошлым юридическим владельцем жилья была жена Зеленского Елена. Заявки на участие в торгах принимались только с внесением задатка 50% от начальной цены.

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что квартира Зеленских стала самым востребованным объектом крымской недвижимости на торгах. По его словам, начальную стоимость определили после независимой оценки. Власти также запланировали продать имущество украинских олигархов до конца года.