Симферополь, 7 октября, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Распорядительная дирекция имущества Республики Крым выставила на торги национализированную квартиру в Ялте, ранее принадлежавшую жене главы украинских властей Елене Зеленской. Об этом 7 октября сообщил ТАСС, ссылаясь на данные системы ГИС «Торги».

Макс Ветров/РИА Новости Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского

Стартовая цена квартиры составила 24,6 млн рублей, шаг аукциона назначили в размере 1,23 млн рублей. Заявки на участие в торгах будут принимать до 26 октября, причём для этого нужно внести задаток в размере 50% от начальной цены. Аукцион назначили на 30 октября.

Квартира находится в поселке Ливадия, примыкающем к Ялте. Её площадь составляет 119,5 кв. м.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая 2023 года Госсовет Крыма национализировал квартиры Зеленского и его жены. Всего в тот день на полуострове национализировали 57 объектов, принадлежащих иностранцам. Глава республики Сергей Аксёнов заявил, что национализация имущества врагов России продолжится.

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что деньги, вырученные от продажи национализированной недвижимости, пойдут на помощь российским бойцам, защищающим Россию в зоне СВО, и членам их семей.