Херсонская область, 8 июня, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Украинских боевиков настигнет возмездие со стороны армии России на поле боя после атаки на херсонское село Садовое. Противника не пощадят, заявил 7 июня сенатор от региона Игорь Кастюкевич.

Сергей Корсун ИА REGNUM ВСУ. Военная помощь

«За каждого погибшего мирного жителя наши воины кратно отомстят врагу! Причём не в мирных кварталах, а на поле боя. Убеждён, пощады им не будет!» — написал сенатор в Telegram-канале.

По его словам, враг думает, что может подменить военные успехи гибелью мирного населения. Западным хозяевам киевского режима, видимо, тоже всё равно, будут ли ВСУ бороться с российской армией или бить по гражданским. Обычным жителям городов и мелких населённых пунктов Европы, гражданам США не может быть всё равно, поскольку именно их налогами оплачивается оружие, убийства мирных граждан в Донбассе, Новороссии, Белгороде и других россиян.

Они обязательно должны узнать правду и восстать против тотальной лжи, которую льют им их лидеры и правительства. Будущего у таких режимов нет, заключил Кастюкевич.

Как сообщало ИА Регнум, удары Украины по Луганску и селу Садовое Херсонской области не останутся без ответа, заявила 7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова. С военной точки зрения убийства мирных жителей не имеют никакого смысла и свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии и коррупции киевского режима, стремящегося убить как можно больше русских людей. Российская армия готова оперативно ответить на любые преступления украинских боевиков, сказала дипломат.

7 июня ВСУ обстреляли село Садовое в Херсонской области. В результате был разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала. Своими действиями глава киевского режима Владимир Зеленский сделал «кровавый подарок» «покровителям», с которыми он встречается во Франции, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что ВСУ ударили по магазину с правого берега Днепра сначала корректируемой авиабомбой, а затем из РСЗО HIMARS. В результате атаки погибли 22 человека.