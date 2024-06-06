Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Реакция властей Японии на слова президента России Владимира Путина об условиях возобновления диалога достаточно ожидаема, заявил 6 июня на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Астапкович/РИА Новости Президент России Владимир Путин

«Достаточно ожидаема», — ответил он на вопрос журналистов, была ли реакция Японии предсказуемой.

Представитель Кремля также добавил, что позиция России по этому вопросу абсолютно понятна, она изложена главой государства.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня президент России на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что условий для возобновления мирного договора между Москвой и Токио пока нет. Он напомнил, что Япония присоединилась к призывам добиться стратегического поражения РФ, вводит антироссийские санкции, а также оказывает военную поддержку Украине.

Путин задался вопросом, является ли это хорошим условием для проведения переговоров по мирному урегулированию, и подчеркнул, что возникающие вопросы направлены не в адрес собеседника, а японским властям.

На следующий день на заявления президента России отреагировал генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. По его словам, японские власти считают неприемлемыми заявления о том, что диалог между Москвой и Токио возможен лишь после смены позиции Японии по Украине.

Японская сторона называет Курильские острова «северными территориями» — в частности, острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Власти Японии обозначают их как «незаконно оккупированные», в связи с чем вводят санкции против России. В МИД РФ в ответ заявили, что прерывают обсуждение с Токио мирного договора из-за недружественных действий страны.