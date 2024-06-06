Токио, 6 июня, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Правительство Японии считает неприемлемыми заявления президента России Владимира Путина о том, что диалог между Москвой и Токио возможен лишь после смены позиции Японии по Украине. Об этом заявил генеральный секретарь правительства этой страны Ёсимаса Хаяси.

IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press Ёсимаса Хаяси

«Мы считаем позицию России, которая пытается переложить ответственность на Японию, несправедливой и совершенно неприемлемой», — сказал он на пресс-конференции.

Хаяси также раскритиковал действия России на Украине и подтвердил неизменность позиции правительства Японии по вопросу «северных территорий» (южная часть Курильских островов) и заключению мирного договора.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что условий для возобновления мирного договора между Москвой и Токио пока нет.

Глава государства напомнил, что Япония присоединилась к призывам добиться стратегического поражения России. Кроме того, Токио вводит антироссийские санкции и оказывает военную поддержку Украине. Российский лидер поинтересовался, является ли это хорошим условием для проведения переговоров по мирному урегулированию. Путин подчеркнул, что возникающие вопросы направлены не в адрес собеседника, а японским властям.

Введение Японией антироссийских санкций — продолжение недружественной политики, которую ведёт страна вместе с Западом, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.