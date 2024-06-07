Луганск, 7 июня, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Более 30 многоэтажных домов получили повреждения в Луганске в результате ракетного удара ВСУ. Об этом 7 июня сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

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«Повреждения получили 33 многоэтажки в восточной части города. Также при обстреле пострадали две школы, три детских сада и Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства», — написал он.

Глава региона добавил, что сейчас спасатели разбирают завалы и эвакуируют людей, а правоохранители, пожарные и медики делают всё возможное для спасения жизней людей.

Как передавало ИА Регнум, днём 7 июня украинские войска нанесли массированный ракетный удар по Луганску. Это привело к полному обрушению подъезда в пятиэтажном жилом доме.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что, согласно последним данным, в результате ракетного удара ВСУ погибли четыре человека, ещё 43 получили ранения.

Минобороны России сообщило, что ВСУ для удара по городу использовали ракеты ATACMS. Средства ПВО сбили четыре из пяти запущенных боезарядов. Одна ракета повредила два многоквартирных дома. В ведомстве подчеркнули, что украинские боевики целенаправленно старались нанести удар по мирным гражданам.