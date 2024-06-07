Луганск, 7 июня, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Согласно последним данным, в результате сегодняшнего ракетного удара ВСУ по многоквартирному дому в Луганске погибли четыре человека, ещё 43 получили ранения, в том числе четверо детей, сообщила 7 июня министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Кадр из видео

«46 человек, в том числе, четыре ребёнка находятся в лечебных учреждениях города. 10 пострадавших в тяжёлом состоянии», — процитировала её пресс-служба правительства ЛНР.

Также сообщается, что в Луганске начал действовать штаб помощи пострадавшим от украинской армии по городу.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ днём 7 июня украинские войска нанесли массированный ракетный удар по Луганску. Это привело к полному обрушению подъезда в пятиэтажном жилом доме.

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Минобороны России сообщило, что ВСУ для удара по городу использовали ракеты ATACMS. Средства ПВО сбили четыре из пяти запущенных боезарядов. Одна ракета повредила два многоквартирных дома. Министерство подчеркнуло, что украинские боевики целенаправленно старались нанести удар по мирным гражданам.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что под завалами остаются люди, спасатели МСЧ проводят поисковые работы. Он также сообщил, что при обстреле Луганска получили повреждения более 30 многоэтажных домов, а также школы и детсады.