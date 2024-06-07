Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 21:11 — ИА Регнум. «Красной линией» для Москвы стало превращение Украины в «анти-Россию», заявил 7 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, которые приводит Lenta.ru, Киев стал работать над соглашением об ассоциации с ЕС, не желая быть в орбите России, но это имело сугубо рыночные последствия.

Однако другая история началась, подчеркнул представитель Кремля, когда в Одессе стали проводиться ежегодные учения НАТО и информационные кампании за вступление в альянс. Он указал на то, что подавляющее большинство украинцев тогда были против такого решения.

«Когда военные советники американцев приехали и получили кабинеты в администрации президента Украины, когда они постепенно стали сначала микрорычаги, а потом макрорычаги в политической системе и в экономической системе страны забирать в свои руки. И когда они стали превращать Украину в анти-Россию», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о «красной линии».

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в ходе общения с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что западные страны уже давно перешли все «красные линии» в противостоянии с Россией. Он отметил, что то оружие, которое Запад отправляет на Украину, уже наводится по территории России, а запусками занимаются западные специалисты.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года заявил, что США хотели разделить Россию и подчинить её части по отдельности, как уже сделали это с Европой. Он подчеркнул, что на Украине американцы провели отдельную работу, опираясь на местных националистов. Президент напомнил, что сразу после распада СССР западные страны начали сотрудничать в России с «пятой колонной», террористами и сепаратистами. Это была попытка устранить конкурента на геополитической арене, отметил российский лидер.

Путин ранее заявлял, что Запад никогда не достигнет своих геополитических целей в отношении Москвы в ситуации вокруг Украины. Глава государства подчеркивал, что своими действиями, в частности военной помощью Киеву, Запад лишь нарушает международное право.