Москва, 19 декабря, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Соединённые Штаты хотели поделить и подчинить Россию «кусками», как это они сделали с Европой, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

ИА Регнум

«Саму Россию (США) планировали поделить на части. Они не скрывали этого. Все обсуждалось в открытую. Над Украиной работали отдельно. Ставку, конечно, делали, прежде всего, на националистов», — заявил Путин га расширенном заседании коллегии Минобороны.

Путин напомнил, что сразу после развала СССР западные страны начали активно работать в России с «пятой колонной», международными террористическими организациями и сепаратистами. Они надеялись, продолжил глава государства, что после развала РФ не будет представлять угрозу и быть конкурентом на геополитической арене.

«(Запад) активно работал над решением задачи разложения самой России. Параллельно не менее активно действовал на постсоветском пространстве, растаскивая бывшие государства СССР», — добавил Путин.

Особый упор всегда, ещё до развала СССР, делался противником на Украину, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, Путин во время встречи с военными корреспондентами 13 июня заявил, что Запад никогда не достигнет своих геополитических целей в отношении Москвы. Глава государства подчеркнул, что своими действиями, в частности, военной помощью Киеву, Запад лишь нарушает международное право.

Путин также заявлял, что Запад не сможет навязать России свои правила. Он подчеркнул, что Россия не намеревается им следовать, а экс-партнёры в ряде стран маниакально разрушают правовую базу и каналы связи, пытаясь навязать всем свои взгляды.