Москва, 13 июня, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами 13 июня заявил, что Запад никогда не достигнет своих геополитических целей в отношении Москвы. Глава государства подчеркнул, что своими действиями, в частности, военной помощью Киеву, Запад лишь нарушает международное право.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Когда мы говорим, что Запад накачивает Украину оружием, ну, так оно и есть, никто же этого не скрывает. У них свои геополитические цели в отношении России, которых они никогда не добьются, они должны это осознать в конце концов. Я думаю, постепенно осознание к ним придет», — отметил Путин.

Президент указал также на то, что собственные нарушения международного права западные страны предпочитают просто не замечать.

Ранее во время беседы с военкорами Путин заявил, что Запад использует Украину для раскачивания России. Он заявил, что это нужно было изначально иметь в виду, когда принимались решения по развалу Советского Союза.

Как сообщало ИА Регнум, Путин также заявлял, что Запад не сможет навязать России свои правила. Он подчеркнул, что Россия не намеревается им следовать, а экс-партнёры в ряде стран маниакально разрушают правовую базу и каналы связи, пытаясь навязать всем свои взгляды.