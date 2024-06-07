Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 06:31 — ИА Регнум. Западные страны уже давно перешли все «красные линии» в противостоянии с Россией, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в ходе общения с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Иван Шилов ИА Регнум

«Никаких «красных линий» уже давно нет», — сказал глава региона, которого цитирует Lenta.ru.

Он отметил, что то оружие, которое Запад отправляет на Украину, уже наводится и летит по территории России. При этом запусками занимаются непосредственно западные специалисты.

Балицкий напомнил, что Запад с самого начала специальной военной операции заявлял, что будет использовать против России все имеющиеся ресурсы. Губернатор также назвал несодержательными продолжающиеся разговоры о «красных линиях».

«В общем-то, «красные линии» перейдены, это всё «разговоры в пользу бедных», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы никогда не били западным оружием по российской территории. Вместе с тем он уточнил, что Украина пытается уговорить своих союзников отменить ограничения на использование их вооружений.

27 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву наносить удары западным оружием по целям в России. Он объяснил такую необходимость продвижением российских войск под Харьковом.

30 мая газета Politico написала, что президент США Джо Байден втайне разрешил Киеву наносить удары американским оружием по территории России, но при условии его применения только возле границ на харьковском направлении. При этом издание The New York Times проинформировало о том, что Вашингтон разрабатает точные рекомендации для Киева по поводу мест для таких атак.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предупредила, что Россия соразмерно ответит на удары по своей территории и обеспечит собственную безопасность. Москва запросила на 14 июня проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с решением стран Запада одобрить для ВСУ нанесение ударов западным оружием по России.