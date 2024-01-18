Москва, 18 января, 2024, 11:20 — ИА Регнум. 2023 год показал непринятие геополитических «манер» Запада в мире. Об этом 18 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Александр Щербак/ТАСС Сергей Лавров

«Год минувший, конечно же, показал неприятие таких манер, традиционных для западного гегемона, который полностью опирается на свой корыстный интерес и не учитывает интересы всех остальных», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что в мире появляются новые центры влияния, опережающие Запад по развитию.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря президент России Владимир Путин заявил, что мировые экономические отношения меняются, на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель. Он отметил, что Москва выступает за реально демократическую модель развития глобальной экономики: такую, где верх берёт настоящая честная конкуренция всех участников экономической деятельности, в то время как США эксплуатируют даже своих союзников, как и других участников мировой экономики.

Лавров 26 октября заявил, что геополитический расклад сил продолжает меняться не в пользу Запада. По словам главы МИД, это начинают и западные элиты, заговорившие о конце эпохи после Холодной войны. Также он отмечал, что мировое большинство не хочет жить под чью-либо диктовку, а желает существовать на равных в рамках многополярной архитектуры, которую нужно укреплять.