Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Экономики стран БРИКС смогли нарушил гегемонию США. Об этом заявил во время выступления на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Боливии Луис Арсе.

Иван Секретарев/РИА Новости Президент Боливии Луис Арсе

По его мнению, общемировой порядок переходит к справедливому состоянию, которое основано на многополярности.

«Экономики блока БРИКС смогли нарушить гегемонию США, и они являются надеждой на развитие сотрудничества и взаимодополняемость между странами», — отметил президент Боливии в ходе мероприятия.

Также, Луис Арсе подчеркнул, что многополярная модель мировой экономики формируется в том числе и благодаря ценному опыту России.

«Мы ждём, что будут разные обсуждения перехода к новой многосторонней многополярной модели мировой экономики, в которой, без всякого сомнения, мы сможем поучиться ценному опыту у российской экономики и увидеть, какая будет серьезная у нее роль в новом мире», — сказал он во время своего выступления.

Ранее, как сообщало ИА Регнум, на пленарной сессии ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что страны, входящие в БРИКС, на данный момент прорабатывают собственную, независимую от Запада, платёжную систему.

Также во время одного из мероприятий ПМЭФ глава РФ поделился тем, что доля БРИКС в мировом ВВП выросла до 36% благодаря присоединению к организации Саудовской Аравии, Ирана, Объединённых Арабских Эмиратов, Египта и Эфиопии.