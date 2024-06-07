Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 17:36 — ИА Регнум. США, используя монополию доллара, выкачивают ресурсы из других стран, заявил 7 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин.

U. S. Secretary of Defense

Действия Вашингтона он назвал «неоколониализмом в современном издании». США потребляют на 1 трлн долларов в год больше, чем производят, отметил президент. Это и есть неоколониализм, сказал Путин.

«У них уровень дефицита текущего счёта торгового баланса — триллион долларов. Это что такое? Вот здесь всем людям, думаю, будет понятно, о чём я говорю. Это и есть неоколониализм в его современном издании», — отметил президент.

Россия, в свою очередь, никогда не вела себя как колониалист, подчеркнул глава государства.

Как передавало ИА Регнум, ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Своё участие в форуме подтвердили 136 стран и территорий. Главная тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

В приветствии к участникам форума Путин отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 5 июня, отвечая на вопрос, какова идеология форума в 2024 году, заявил, что Россия констатирует существенное изменение мировых условий и выступает за деловое сотрудничество, основанное на праве и на взаимовыгодных условиях.