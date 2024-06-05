Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Россия констатирует существенное изменение мировых условий и выступает за деловое сотрудничество, основанное на праве и на взаимовыгодных условиях, заявил 5 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какова идеология Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году.

Алексей Майшев / ТАСС

«Россия — это страна, которая развивается темпами выше среди мировых. Россия констатирует существенные изменения мировых политических и экономических условий. И Россия выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, на праве, на взаимовыгодной основе, и предлагает это заинтересованным странам», — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что ПМЭФ традиционно вызывает повышенный интерес и отечественных, и зарубежных представителей бизнеса и руководителей.

Как передавало ИА Регнум, Петербургский международный экономический форум пройдёт с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в форуме к настоящему времени подтвердили 136 стран и территорий.

В приветствии к участникам форума президент России Владимир Путин 27 мая отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами. Россия открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнёрами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности, добавил глава государства.

Выступление президента на Петербургском международном экономическом форуме планируется 7 июня.