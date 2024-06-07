Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки, вводя ограничения на использование доллара, своими руками подталкивают другие страны к отказу от своей же валюты, заявил 7 июня президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

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«Доллар — это один из немногих инструментов сегодняшнего величия Соединённых Штатов. Они своими руками подталкивают отход участников мировой экономической деятельности от доллара», — сказал он.

Путин отметил, что этот процесс и так будет происходить из-за того, что американская экономика сокращается, но США ускоряют ухудшение ситуации. На смену доллару придут новые финансовые инструменты, в том числе от банков в рамках БРИКС, добавил президент.

Как передавало ИА Регнум, Путин 17 мая назвал большой глупостью политику США по ограничению платежей с использованием доллара. Он отметил, что Вашингтон рассчитывает таким образом нанести вред России, но под удар попали американские интересы.

5 июня российский лидер в ходе беседы с представителями мировых СМИ заявил, что США фактически убивают доллар. Он назвал это «дурью» американской администрации.