Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 23:03 — ИА Регнум. Глава российского государства Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал большой ошибкой Соединённых Штатов Америки использование доллара как инструмента санкций.

ИА REGNUM

По мнению президента, это колоссальная ошибка Белого дома.

«Одна из колоссальных ошибок администрации США — это то, что они запрещают использовать доллар в международных расчётах и делают это инструментом какой-то борьбы. Полная дурь, подрывают доверие к доллару, нелепо просто», — считает Путин.

Глава государства акцентировал, что американские власти, пытаясь уберечь доллар как единую валюту, убивают его — побуждают переходить на расчёты в национальной валюте.

Владимир Путин добавил, что переход в национальные валюты не помешал развивать отношения со странами, а наоборот даже укрепляет нацвалюты.

Как сообщало ИА Регнум, свыше 90% расчётов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проводится в национальных валютах, заявил 8 мая Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

Товарооборот с третьими странами вырос на 60%, с 579 до 923 млрд долларов, а объём взаимной торговли увеличился почти в два раза — с 45 до 89 млрд долларов, причём более 90% расчётов уже проводятся в национальных валютах.

Президент отметил, что за 10 лет совокупный ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился с $1,6 трлн до $2,5 трлн. По его словам, положительная макроэкономическая динамика ЕАЭС сохраняется и в 2024 году.

Для России и Узбекистана очень важно переходить на расчёты в национальных валютах, заявил 27 мая Владимир Путин в Ташкенте по итогам переговоров с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.