Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Вашингтон сам подрывает доверие стран к доллару и его роли мировой резервной валюты. Об этом 17 мая заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это большая глупость и огромная ошибка со стороны американских политических элит (ограничивать платежи с РФ. ― Прим. ред.)», ― подчеркнул глава государства.

Российский лидер пояснил, что американская политическая элита своими недружественными действиями в отношении Москвы сама себе наносит огромный ущерб.

«Выражаясь нетривиально, нашими, так сказать, известными поговорочками, просто пилят сук, на котором сами сидят. Глупость ужасная», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в декабре прошлого года заявил, что финансовая система, в основе которой преобладание доллара и евро, дискредитирована, как и ведение расчётов исключительно через западные банки и систему SWIFT. Он подчеркнул, что её с успехом замещает система расчёта в национальных валютах и этот процесс будет только набирать силу.

Глава МИД России Сергей Лавров 31 января заявил, что Запад использует американский доллар как действующее или потенциальное оружие для решения политических задач и «в качестве инструментов принуждения».

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что доллар США потеряет позиции в мире, если объединение БРИКС создаст привязанную к золоту валюту. Он отметил, что, несмотря на лидерство США, БРИКС развивается очень быстро.

Американское издание The New York Post написало, что расширение БРИКС и дедолларизация экономики приведут США к краху. Тогда Вашингтон потеряет возможность влиять и воздействовать на другие страны.

Бывший президент США Дональд Трамп 11 марта заявил, что отказ различных стран мира от доллара равносилен для Вашингтона проигрышу в войне. Политик подчеркнул, что не позволит государствам отказаться от американской валюты.