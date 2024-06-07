Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Раньше говорили, что Россия «прирастает Сибирью», теперь же страна прирастает Арктикой, заявил 7 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин.

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В Арктике находятся основные запасы ресурсов, отметил президент.

«Если раньше говорили, что Россия будет прирастать Сибирью, то теперь можно сказать, что Россия будет прирастать и Арктикой, потому что основные минеральные ресурсы у нас там. Они ещё сложны и дорогостоящи по разработке, но тем не менее, это очень большая перспектива. На самом деле, мы так и делаем», — сказал глава государства.

Центр экономического развития страны сдвигается на север и на восток, и необходимо уделить особое внимание развитию Сибири и Дальнего Востока, подчеркнул Путин.

Император Пётр I в своё время прорубал окно в Европу, поскольку именно там тогда находились центры мирового развития, сегодня эти центры смещаются в Азию, и нужно быть ближе к ним, сказал глава государства.

«Когда-то Пётр I прорубал окно в Европу, почему? Да потому что основное развитие там было. Центры мирового развития сегодня смещаются в Азию, и, конечно, надо быть ближе к этим центрам развития», — заявил Путин.

Развивать Россию способами, которые в начале 20-го века использовал глава правительства Пётр Столыпин, раздавая землю, нельзя, потому что главное сейчас — не земля, а «мозги», отметил также президент.

Как передавало ИА Регнум, ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Своё участие в форуме подтвердили 136 стран и территорий. Главная тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

В приветствии к участникам форума Путин отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 5 июня, отвечая на вопрос, какова идеология форума в 2024 году, заявил, что Россия констатирует существенное изменение мировых условий и выступает за деловое сотрудничество, основанное на праве и на взаимовыгодных условиях.