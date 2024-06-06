Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 14:27 — ИА Регнум. «Росатом» планирует в текущем году перевезти по Северному морскому пути (СМП) рекордный объем транзитных грузов в объеме 3 млн тонн. Об этом сообщил спецпредставитель по развитию Арктики «Росатома» Владимир Панов в ходе сессии «Северный морской путь: расширяя арктические горизонты» на ПМЭФ-2024.

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«В этом году мы работаем с грузоотправителями, можно говорить о новом рекорде — это до трех миллионов тонн», — сказал Панов.

Ранее Панов сообщал агентству «Интерфакс», что перевозка транзитных грузов в 2023 году достигла рекордных за всю историю маршрута 2,1 млн тонн. Основным транзитным грузом впервые стала нефть.