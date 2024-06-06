Росатом готовится запустить пилотный проект речных перевозок с Урала на СМП
Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Росатом планирует запуск пилотного проекта по организации речных перевозок с Урала к портам Северного морского пути (СМП). Об этом сообщил специальный представитель по вопросам развития Арктики госкорпорации «Росатом» Владимир Панов на Петербургском международном экономическом форуме.
«Мы уже просчитывали и, я надеюсь, мы уже недалеко от пилотного проекта, когда мы попробуем запустить именно через реки [перевозки — прим. ред.] с выходом на Северный морской путь и с дальнейшим экспортом продукции предприятий, которые находятся на Урале», — сказал Владимир Панов.
Ранее представители правительства Омской области заявляли о потенциале развития речных перевозок по Обь-Иртышскому бассейну с выходом на СМП. В частности, они упомянули перевозки продукции сельского хозяйства, нефтепродуктов и продуктов деревообработки.