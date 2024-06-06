Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Росатом планирует запуск пилотного проекта по организации речных перевозок с Урала к портам Северного морского пути (СМП). Об этом сообщил специальный представитель по вопросам развития Арктики госкорпорации «Росатом» Владимир Панов на Петербургском международном экономическом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

«Мы уже просчитывали и, я надеюсь, мы уже недалеко от пилотного проекта, когда мы попробуем запустить именно через реки [перевозки — прим. ред.] с выходом на Северный морской путь и с дальнейшим экспортом продукции предприятий, которые находятся на Урале», — сказал Владимир Панов.

Ранее представители правительства Омской области заявляли о потенциале развития речных перевозок по Обь-Иртышскому бассейну с выходом на СМП. В частности, они упомянули перевозки продукции сельского хозяйства, нефтепродуктов и продуктов деревообработки.