Москва, 7 июня, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Группировка войска «Центр» ВС России в течении недели продолжали продвижение вглубь обороны ВСУ, отразив 39 контратак противника. Об этом 7 июня на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжали продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Уманское Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, по данным Минобороны, ВС России нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины, а также отразили 39 контратак противника.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 2690 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams американского производства, 14 боевых бронемашин, из них две БМП Bradley американского производства, 21 автомобиль, 62 орудия полевой артиллерии, а также боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков доложил, что ВСУ потеряли до 345 военных в зоне ответственности Центральной группировки российских войск. По его словам, российские бойцы этой группировки улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 23-й, 28-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Евгеновка, Карловка, Новгородское и Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР).

5 июня Минобороны сообщило, что российские бойцы из группировки «Центр» за сутки нанесли поражение четырём бригадам ВСУ, а также отразили пять контратак. Конашенков уточнял, что потери противника составили до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».