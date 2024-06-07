Луганск, 7 июня, 2024, 14:21 — ИА Регнум. В Луганске сотрудники МЧС России обнаружили под завалами обстрелянного Вооружёнными силами Украины (ВСУ) дома восемь человек, семерых удалось спасти, ещё одного пытаются достать, сообщила 7 июня пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

МЧС России

«В ЛНР сотрудники МЧС России спасли из-под завалов семь человек», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в данный момент спасатели пытаются достать из-под завалов ещё одного человека.

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Как передавало ИА Регнум, ВСУ нанесли удар по Луганску 7 июня. В одном из пятиэтажных домов в городе обрушился подъезд. Согласно последним данным, погибли три человека, 35 пострадали, в том числе ранения получили трое детей.

Согласно данным правительства ЛНР, украинские войска запустили по городу пять ракет ATACMS. Четыре из них сбили, а одна нанесла удар по двум многоквартирным домам.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что спасатели проводят поисковые работы, под завалами ещё могут оставаться люди. Также сотрудники МЧС эвакуируют жителей дома, им оказывают помощь.