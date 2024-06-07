Луганск, 7 июня, 2024, 13:29 — ИА Регнум. В результате ракетного удара ВСУ по жилому дому в Луганске погибли три человека, сообщило 7 июня МЧС.

МЧС России

Семерых человек удалось спасти из-под завалов, отметило также ведомство.

«В Луганске из-за обстрела обрушился подъезд с 5-го по 1-й этаж. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Спасательная операция продолжается. К сожалению, погибли трое», — сказано в сообщении в Telegram-канале МЧС.

Как передавало ИА Регнум, ранее 7 июня Анна Романова, пресс-секретарь главы ЛНР Леонида Пасечника, сообщила, что ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет ATACMS, большую часть которых сбила система противовоздушной обороны. Были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

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После ракетного удара ВСУ в Луганске обрушился подъезд жилого дома, рассказал в свою очередь военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В результате удара пострадали 22 человека, в том числе двое несовершеннолетних, сообщила глава минздрава ЛНР Наталия Пащенко. Пострадавшие доставлены в больницы. Травмы пострадавших детей не угрожают их жизням, заявила Пащенко.

Под завалами остаются люди, рассказал позднее Пасечник. Спасательная операция продолжается. В Луганске сформируют штаб помощи пострадавшим, отметили в свою очередь в городской администрации.