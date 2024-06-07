Луганск, 7 июня, 2024, 13:24 — ИА Регнум. В Луганске под завалами дома, обрушившегося в результате обстрела ВСУ, остаются люди. Об этом 7 июня сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

МЧС России

«В одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией. Все силы сейчас брошены на то, чтобы помочь гражданам после обстрела», — написал он.

Глава региона отметил, что украинские националисты нанесли массированный удар по гражданским объектам, выпустив по городу не менее шести ракет — по предварительной информации, это были ATACMS.

Он добавил, что силы ПВО смогли сбить большую часть снарядов, но часть ракет разрушила гражданскую инфраструктуру. Сейчас известно о 22 раненых, двое из которых дети 16 и восьми лет.

Как передавало ИА Регнум, ранее 7 июня пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова сообщила, что ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет ATACMS, большую часть которых сбила система противовоздушной обороны. Были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

После ракетного удара ВСУ в Луганске обрушился подъезд жилого дома, рассказал в свою очередь военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Количество пострадавших после обстрела Луганска со стороны ВСУ возросло до 22, сообщила пресс-служба правительства ЛНР. Среди пострадавших двое детей, их оперативно госпитализировали, характер травм не представляет угрозы для жизни.