Луганск, 7 июня, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Согласно последним данным, количество пострадавших в ходе удара ВСУ по жилому дому в Луганске выросло до 35 человек, в том числе ранения получили трое детей, сообщила пресс-служба правительства ЛНР.

Кадр из видео

«Пять человек находятся в тяжёлом состоянии. Жизни детей ничего не угрожает, их состояние оценивается как средней тяжести», — процитировала пресс-служба министра здравоохранения республики Наталию Пащенко.

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Отмечается, что в работах по разбору завалов рухнувшего подъезда в том числе непосредственно участвует глава управления МЧС по ЛНР Евгений Кацавалов.

Согласно данным правительства ЛНР, украинские войска запустили по городу пять ракет ATACMS. Четыре из них сбили, а одна нанесла удар по двум многоквартирным домам.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ нанесли удар по Луганску 7 июня. В одном из пятиэтажных домов в городе обрушился подъезд. По последней информации МЧС, погибли три человека.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что спасатели проводят поисковые работы, под завалами ещё могут оставаться люди. Также сотрудники МЧС эвакуируют жителей дома, им оказывают помощь.