Москва, 7 июня, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Гражданин Франции Лоран Винатье, которого подозревают в сборе сведений о военно-технической деятельности России, доставлен в Замоскворецкий суд Москвы для решения вопроса о его аресте.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

После того, как спецтранспорт с французом прибыл во внутренний двор суда, его под конвоем привели в специальное помещение для обвиняемых и подозреваемых.

Винатье задержали 6 июня в Москве. По данным следствия, француз несколько лет собирал сведения о военной и военно-технической деятельности России, не ставя в известность уполномоченные органы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ («Неисполнение обязанности по представлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, совершённое лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ»).

Согласно информации из открытых источников, Лоран Винатье является старшим советником швейцарского центра «Гуманитарный диалог». В сфере его компетенций были вопросы, связанные с госпереворотом на Украине в феврале 2014 года и конфликтом в Чечне.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2 заявил, что Винатье работал на швейцарскую неправительственную организацию (НПО). По его словам, создателем швейцарской НПО является «бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан».