Париж, 7 июня, 2024, 02:43 — ИА Регнум. Задержанный в Москве француз Лоран Винатье работал на швейцарскую неправительственную организацию (НПО), заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2 президент Франции Эммануэль Макрон.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«В России задержан наш соотечественник, который работает в швейцарской неправительственной организации. Он ни в коем случае не работал на Францию», — сказал Макрон. пообещав обеспечить француза всей необходимой консульской защитой.

По словам лидера Франции, создателем швейцарской НПО является «бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан».

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня в Москве задержали гражданина Франции, подозреваемого в сборе военных сведений. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ («Неисполнение обязанности по представлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, совершённое лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ»). По данным следствия, француз несколько лет собирал сведения о военной и военно-технической деятельности России, не ставя в известность уполномоченные органы.

Согласно информации из открытых источников, Лоран Винатье является старшим советником швейцарского центра «Гуманитарный диалог». В сфере его компетенций были вопросы, связанные с госпереворотом на Украине в феврале 2014 года и конфликтом в Чечне.