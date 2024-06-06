Москва, 6 июня, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Задержанный в Москве по подозрению в сборе военных сведений гражданин Франции оказался сотрудником швейцарского гуманитарного центра.

Следственный комитет РФ

По данным «Известий», задержанным оказался Лоран Винатье. Согласно информации из открытых источников, Винатье является старшим советником швейцарского центра «Гуманитарный диалог». В сфере компетенций Винатье были вопросы, связанные с госпереворотом на Украине в феврале 2014 года и конфликтом в Чечне.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня в Москве задержали гражданина Франции, подозреваемого в сборе военных сведений.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ («Неисполнение обязанности по представлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, совершённое лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ»).

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По данным следствия, сведения о военной и военно-технической деятельности России задержанный собирал на протяжении нескольких лет, не ставя об этом в известность уполномоченные органы.

Подозреваемого задержали, он доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения, отметила также пресс-служба Следственного комитета.