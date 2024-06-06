Задержанный в Москве француз оказался советником гуманитарного центра
Москва, 6 июня, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Задержанный в Москве по подозрению в сборе военных сведений гражданин Франции оказался сотрудником швейцарского гуманитарного центра.
По данным «Известий», задержанным оказался Лоран Винатье. Согласно информации из открытых источников, Винатье является старшим советником швейцарского центра «Гуманитарный диалог». В сфере компетенций Винатье были вопросы, связанные с госпереворотом на Украине в феврале 2014 года и конфликтом в Чечне.
Как передавало ИА Регнум, 6 июня в Москве задержали гражданина Франции, подозреваемого в сборе военных сведений.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ («Неисполнение обязанности по представлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, совершённое лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ»).
По данным следствия, сведения о военной и военно-технической деятельности России задержанный собирал на протяжении нескольких лет, не ставя об этом в известность уполномоченные органы.
Подозреваемого задержали, он доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения, отметила также пресс-служба Следственного комитета.