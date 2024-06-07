Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 09:05 — ИА Регнум. В России вероятности введения шестидневной рабочей недели при текущих условиях рекордно низкой безработицы нет, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Нет. Действующее трудовое законодательство достаточно гибкое. Оно позволяет сегодня работнику и работодателю формировать удобный график работы», — сказал он журналистам на полях Петербургского международного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр подчеркнул, что в трудовом законодательстве в случае переработки предусмотрена повышенная оплата. Кроме того, отметил Котяков, для сотрудников также предусмотрена возможность выхода на работу в выходные и праздничные дни, но только при обоюдном согласии двух сторон.

«Работодатель понимает, что за работу сверх нормы или в выходной придется заплатить. Работник понимает, что он за это получит больший объем оплаты, чем за обычный трудовой день. Поэтому шестидневка — нет», — заключил глава Минтруда.

Как передавало ИА Регнум, ранее с идеей об установлении шестидневной рабочей недели в Минтруд обратилась ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». По мнению авторов этой инициативы, антироссийские санкции увеличивают нагрузку на экономику, которая нуждается в дополнительных инвестициях. При этом введение шестидневной рабочей недели в России будто бы может повысить устойчивость экономики, а также подготовит условия для технологического и промышленного прорыва.

В свою очередь, Котяков указал, что в России рынок труда и действующее законодательство уже позволяют работодателю достаточно гибко организовывать время и труд каждого конкретного сотрудника. По его словам, необходимо делать больший акцент на регулировании этих отношений в персональном диалоге работника с работодателем.

Также министр напомнил, что он, когда в России предлагали ввести четырехдневную рабочую неделю, указывал, что рынок труда и действующее законодательство стран позволяют работодателю достаточно гибко организовывать время и труд каждого конкретного сотрудника.