Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Министерство труда России не поддерживает установление в Трудовом кодексе шестидневной рабочей недели. Об этом 16 июня заявил глава ведомства Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Юлия Карнаева ИА REGNUM Сварщик

Как отметил в интервью ТАСС глава Минтруда, он, когда в России предлагали ввести четырехдневную рабочую неделю, указывал, что рынок труда и действующее законодательство стран позволяют работодателю достаточно гибко организовывать время и труд каждого конкретного сотрудника.

«Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой», — сказал он.

Котяков уточнил, что необходимо делать больший акцент на регулировании этих отношений в персональном диалоге работника с работодателем.

«Если же речь идёт о работе за пределами стандартных 40 часов, то переработки надо оплачивать», — пояснил министр.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила Минтруду ввести в стране шестидневную рабочую неделю. По мнению авторов инициативы, это позволит повысить прочность российской экономики и реализовать поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи. В число таковых входят: укрепление экономического суверенитета, уменьшение зависимости от иностранных институтов и достижение промышленного и технологического прорыва.

Также в феврале 2022 года в России начался эксперимент по переводу части сотрудников «Совкомбанка» на четырёхдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты как при пятидневке. Пилотный проект начали в бэк-офисе организации, а также среди ИТ-специалистов и сотрудников других подразделений, в том числе топ-менеджеров.