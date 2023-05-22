Москва, 22 мая, 2023, 04:00 — ИА Регнум. Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась министру труда РФ Антону Котякову с предложением ввести шестидневную рабочую неделю в России, сообщает газета «Известия».

ИА REGNUM В труде

Авторы инициативы указали на то, что введенные Западом санкции увеличивают нагрузку на экономический сектор. Вместе с тем в ассоциации отметили, что экономика России и российский устояли под натиском ограничений, продемонстрировав стрессоустойчивость.

Несмотря на это в обращении подчеркивается, что финансово-экономической сфере РФ требуются дополнительные инвестиции. В организации пояснили, что введение шестидневной рабочей недели в России может повысить устойчивость экономики, а также подготовит условия для технологического и промышленного прорыва.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Минтруд РФ объявил о том, что рассматривает все инициативы, поступающие в адрес ведомства. На тот момент министерство должно было приступить к изучению предложения о переходе на четырёхдневную рабочую неделю в России.

3 февраля 2022 года стало известно, что в РФ начался пилотный проект по переводу части сотрудников «Совкомбанка» на четырёхдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты как при пятидневной рабочей неделе. Эксперимент запустили в бэк-офисе организации, а также в дочерней компании «Совкомбанк Технологии» среди ИТ-специалистов и сотрудников других подразделений, в том числе высшего звена управления.