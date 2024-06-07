Москва, 7 июня, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Находившийся в международном розыске за мошенничество в России на 67 млн рублей, экстрадирован из Бразилии. Подробности сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 6 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Переданному Бразилией россиянину Денису Асфандьярову инкриминируют мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере.

По словам Ирины Волк, с 2017 по 2018 год обвиняемый был коммерческим директором ООО. Действуя в сговоре с гендиректором компании, он подписал с двумя строительными фирмами контракты на поставку им строительно-отделочных материалов. В обмен Асфандьяров получил право собственности на 29 квартир в строящемся жилом комплексе в Казани.

Получив предоплату, фигурант умышленно не выполнил взятые на себя обязательства — материальный ущерб составил более 67 млн рублей.

Обвиняемого суд оправил под домашний арест, но он скрылся за границей. В марте 2020 года Денис Асфандьяров был объявлен в международный розыск.

В 2023 году разыскиваемый был задержан в Бразилии. Удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры РФ, правоохранительные органы двух государств организовали процедуру его экстрадиции.

6 июня в аэропорту Сан-Паулу обвиняемый передан представителям РФ для доставки в Москву транзитом через Турцию.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве и Санкт-Петербурге арестовали 413 объектов недвижимости по делу в отношении экс-совладельца магазинов «Азбука вкуса» и сети кофеен «Кофе Хауз» Кирилла Якубовского. Его и других фигурантов обвиняют в хищении 126 млн долларов у зарубежных компаний.

В апреле прошлого года Якубовского задержали в московском аэропорту. После проведения всех обысков ему вынесли официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Мещанский суд отправил предпринимателя в СИЗО на два месяца, после чего его отправили под домашний арест, а затем в СИЗО до 15 июня 2023 года.

С середины 1990-х годов Якубовский был заместителем председателя правления «Эспобанка», после чего стал основным владельца банка. В 2008 году он начал контролировать сеть магазинов «Азбука вкуса», а летом 2014 года продал часть бизнеса партнёрам.