Москва, 20 апреля, 2023, 02:15 — ИА Регнум. Экс-совладельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского арестовали по решению Мещанского районного суда Москвы. Об этом 20 апреля сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Якубовский был задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. После проведения с ним необходимых следственных действий Якубовскому было предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании в отношении Якубовского меры пресечения в виде заключения под стражу. Бизнесмен будет находиться под арестом до 15 июня 2023 года. Решение об аресте бизнесмена пока не обжаловано в апелляционной инстанции.

Якубовский был заместителем председателя правления «Экспобанка» в середине 1990-х годов, а позднее стал основным совладельцем банка. С 2008 года бизнесмен был совладельцем холдинга, который контролировал сеть магазинов «Азбука вкуса». Летом 2014 года Якубовский продал свою долю партнерам, а позднее также свои активы в «Кофе Хауз».