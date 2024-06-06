Москва, 6 июня, 2024, 14:45 — ИА Регнум. В Москве и Санкт-Петербурге арестовали 413 объектов недвижимости по делу в отношении экс-совладельца магазинов «Азбука вкуса» и сети кофеен «Кофе Хауз» Кирилла Якубовского. Его и других фигурантов обвиняют в хищении 126 млн долларов у зарубежных компаний.

Максим Блинов/РИА «Новости»

О решении принять соответствующие меры ТАСС рассказал адвокат Сергей Гревцов, который представляет интересы одной из пострадавших компаний. По его данным, практически все представители потерпевшей стороны заявили иски к обвиняемым. Так, компания Ashaja Investments limited подала иск на сумму $20 млн, ЗАО «Международный коммерческий союз» — на $12,5 млн, сумма исков ещё четырёх бизнесменов составляет почти $93,5 млн.

В апреле прошлого года Якубовского задержали в московском аэропорту. После проведения всех обысков ему вынесли официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Мещанский суд отправил предпринимателя в СИЗО на два месяца, после чего его отправили под домашний арест, а затем в СИЗО до 15 июня 2023 года.

Кирилл Якубовский, будучи совладельцем кипрской инвестиционной компании V. M. H. Y. Holdings Limited, оказался причастен к краже 126 млн долларов. В этом деле также замешаны бывший гендиректор дочерней компании холдинга — ООО «ППФИН Холдинг» — Светлана Безрукова и бывший соучредитель V. M. H. Y. Holdings Limited Павел Масловский.

Проблемы с компанией начались ещё в 2016 году, когда она перестала выплачивать своим клиентам проценты и отказалась возвращать вкладчикам деньги. После всех разбирательств выяснилось, что все полученные средства были выведены владельцами и совладельцами организации.

С середины 1990-х годов Якубовский был заместителем председателя правления «Эспобанка», после чего стал основным владельца банка. В 2008 году он начал контролировать сеть магазинов «Азбука вкуса», а летом 2014 года продал часть бизнеса партнёрам.