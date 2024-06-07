Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 06:06 — ИА Регнум. В Министерстве труда и социальной защиты населения РФ при формировании производственного календаря на 2025 год рассмотрят инициативу сделать 31 декабря официальным выходным днём. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков журналистам на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» 31 декабря

По словам министра, пожелания от общества о выходном 31 декабря звучат часто.

«В перспективе, когда начнём формировать план на 2025 год, вполне вероятно, вернёмся к этому вопросу — сделать ли 31 декабря официальным выходным днём. Запрос от общества на это большой», — пояснил Котяков.

Как сообщало ИА Регнум, председатель правительства России Михаил Мишустин 18 августа 2023 года утвердил праздничные и выходные дни в России в 2024 году. Так как 6 и 7 января выпадали на субботу и воскресенье их решили перенести на 10 мая и 31 декабря 2023 года соответственно.

Правительство Росси не поддержало законопроект об установлении 31 декабря нерабочим праздничным днём. В правительстве считают, что решения нужно принимать каждый год, определяя, необходимо ли в конкретном случае переносить один из выходных дней на 31 декабря.