Москва, 18 января, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Правительство Росси не поддерживает законопроект об установлении 31 декабря нерабочим праздничным днем, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новый год

В правительстве считают, что решения нужно принимать каждый год, определяя, необходимо ли в конкретном случае переносить один из выходных дней на 31 декабря.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР предложили отнести 31 декабря к нерабочим праздничным дням при сохранении установленного Трудовым кодексом общего количества таких дней.

В случаях, когда 31 декабря выпадает на рабочий день, «трудовые функции» так или иначе выполняются не в полном объеме — из-за отгулов, отпусков и т.д., объяснили депутаты.