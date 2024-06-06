Париж, 7 июня, 2024, 02:44 — ИА Регнум. Одобрение ударов ВСУ по целям внутри российских границ американским оружием «теоретически может» втянуть Запад в конфликт, однако этот вариант маловероятен. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News во время визита во Францию.

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Журналист попросил главу Белого дома прокомментировать недавнее решение по одобрению Украине наносить удары по России около границ Харьковской области и не опасается ли Байден после этого не только эскалации украинского конфликта, но и втягивания в него западных стран, включая США.

«Теоретически это может произойти, но это маловероятно», — ответил Байден.

Как передавало ИА Регнум, 3 июня координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США одобрили Украине только «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России для срыва атак на силы ВСУ. Речь идёт о районах, которые прилегают к Харьковской области. При этом действует запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри России, уточнил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин и военные на фоне заявлений об одобрении ударов ВСУ натовским оружием по РФ принимают соответствующие контрмеры и готовятся к ним. По словам представителя Кремля, Запад пока не пришёл к единому мнению по вопросу использования западного оружия. Некоторые члены альянса уже начали задаваться вопросом, стоит ли продолжать эскалацию конфликта. Но у западных представителей военный оголтелый запал начинает доминировать, поэтому России нужно принимать меры и продолжать специальную военную операцию, пояснил Песков.

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет («Единая Россия») напомнил, что Россия располагает средствами поражения, которые гарантированно уничтожат любого агрессора на любом из континентов. Об этом не должны забывать США, демонстрирующие на картах зоны досягаемости своих ракет, сказал он.