Вашингтон, 7 июня, 2024, 00:38 — ИА Регнум. В Вашингтоне отслеживают ситуацию вокруг переброски группы кораблей Военно-морского флота России в порт Гаваны. Об этом 6 июня в эфире телеканала CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff

«Мы не ожидаем какой-либо серьёзной угрозы национальной безопасности в результате этих учений», — сказал он.

Кирби добавил, что США будут внимательно следить за происходящим.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня министерство Революционных вооружённых сил Кубы проинформировало, что в порту Гаваны 12 июня ожидают прибытия группы кораблей Военно-морского флота России в состав фрегата «Адмирал Горшков», атомной подводной лодки «Казань», танкера «Академик Пашин» и спасательного буксира «Николай Чикер». В ведомстве подчеркнули, что на всех судах отсутствует ядерное оружие, в связи с этим их прибытие в Гавану не представляет угрозы для региона. Визит продлится до 17 июня. Он соответствует историческим дружественным отношениям между Москвой и Гаваной, добавили в министерстве.

5 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. При этом он не сказал, в какие именно страны возможна поставка вооружения.