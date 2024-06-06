Париж, 6 июня, 2024, 23:22 — ИА Регнум. Разрешение Вооружённым силам Украины (ВСУ) наносить удары по России французским оружием подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон 6 июня в интервью телеканалу TF1.

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Как пояснил Макрон, украинским военным запрещено атаковать гражданское население, но можно «нейтрализовать точку», из которой были выпущены российские ракеты.

При этом Макрон заверил, что Франция не собирается эскалировать конфликт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Глава минобороны США Ллойд Остин назвал «очень полезным» разрешение киевскому режиму наносить американским оружием удары по территории России.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США одобрили Украине только «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России для срыва атак. Речь идёт о прилегающих к Харьковской области районах.

Президент США Джозеф Байден, в свою очередь, 6 июня отметил, что Соединённые Штаты не намерены разрешать Вооружённым силам Украины (ВСУ) использовать американское оружие для нанесения ударов по Москве и Кремлю.

5 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. При этом он не раскрыл, в какие именно страны возможна поставка вооружения.