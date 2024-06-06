Вашингтон, 6 июня, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Глава минобороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN назвал «очень полезным» разрешение киевскому режиму наносить американским оружием удары по территории России.

Defense.gov

По словам Остина, Соединённые Штаты должны быть уверены в том, что у России не будет возможности «растоптать Украину». Он добавил, что разрешение президента США Джо Байдена наносить удары американским оружием по России будет «очень, очень полезным» для украинцев в будущем.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирбизаявил, что США одобрили Украине только «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России для срыва атак. Речь идёт о прилегающих к Харьковской области районах. При этом остаётся в силе запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри России, подчеркнул координатор.

При этом Байден, в свою очередь, 6 июня отметил, что Соединённые Штаты не намерены разрешать Вооружённым силам Украины (ВСУ) использовать американское оружие для нанесения ударов по Москве и Кремлю.

5 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. При этом он не раскрыл, в какие именно страны возможна поставка вооружения.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, на Западе уже услышали сигнал Путина о готовности РФ поставлять оружие противникам западных стран. Также он отметил, что Россия вправе не называть регионы таких возможных поставок.