Москва, 6 июня, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Разрешение США Киеву атаковать цели на территории России американским оружием даст Москве возможность нанести ответный удар. Такое мнение высказал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM

«После того, как США открыли Украине дверь для нападения на цели внутри России, я думаю, что это также откроет дверь для русских, чтобы они могли нанести ответный удар», — заявил он.

По мнению экс-разведчика, президент России Владимир Путин очень разумно реагирует на действия Запада и проводит чёткие границы своих красных линий.

Как передавало ИА Регнум, генсек НАТО Йенс Столтенберг 27 мая вновь предложил разрешить Киеву наносить удары западным оружием по целям в России. По его утверждению, такие меры необходимы на фоне наступления российских военных под Харьковом.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби 4 июня заявил, что США одобрили Украине только «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России для срыва атак. Речь идёт о прилегающих к Харьковской области районах. При этом остаётся в силе запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри России, подчеркнул координатор.

На встрече с руководителями международных информационных агентств 5 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что на Западе уже услышали сигнал президента России Владимира Путина о готовности РФ поставлять оружие противникам западных стран. Всем придётся считаться с позицией Москвы, добавил он.