Сеул, 6 июня, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Южная Корея запустила в сторону КНДР воздушные шары с USB-носителями, на которых записаны корейские сериалы (дорамы) и песни K-pop. Об этом сообщает телеканал CNN.

Seung Il Ryu / Global Look Press

Отмечается, что шары запустила гражданская группа «Борцы за свободную Северную Корею» (FFNK), возглавляемая северокорейским перебежчиком Пак Сан Хаком. Помимо пяти тысяч USB-накопителей с песнями K-pop и южнокорейскими драмами, активисты наполнили шары 200 тыс. листовок пропагандистской направленности, а также однодолларовыми купюрами.

При этом, как указывает телеканал, группа занимается подобными акциями на протяжении многих лет, запуская в сторону Северной Кореи шары с едой, лекарствами, техникой и южнокорейской прессой.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая КНДР отправила в Южную Корею более 150 воздушных шаров с мусором ― пластиковыми бутылками, батарейками, деталями обуви и навозом. Позднее, 30 мая, южнокорейские СМИ сообщали, что один из шаров с мусором прилетел на крышу посольства Японии в Сеуле. Шары из КНДР также обнаружили в городе Керен, в котором находится военная база.

Северная Корея 1 июня повторно отправила воздушные шары с мусором в сторону Республики Корея. 2 июня КНДР отправила порядка 600 воздушных шаров с мусором и навозом на территорию Южной Кореи. В мешках, в частности, были окурки и пластиковые бутылки.

Позднее объединённый комитет сообщил, что обнаружил около 720 воздушных шаров, которые пересекли демаркационную линию, разделяющую КНДР и Южную Корею, и упали в разных частях страны. По данным южнокорейских военных, шары упали в Сеуле и ближайших провинциях. При этом сообщалось, что от 20 до 50 воздушных шаров в час перемещаются по воздуху и падают на территории Южной Кореи.

2 июня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя министерства обороны КНДР сообщило, что КНДР за пять дней запустила в сторону Южной Кореи на воздушных шарах 15 тонн мусора. Такие действия Пхеньян предпринял в ответ на распространение пропагандистских листовок со стороны Сеула.