Варшава, 3 июня, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Польша с 4 июня вновь организует буферную зону на границе с Белоруссией, сообщил 2 июня польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница Белоруссии и Польши

Ранее премьер-министр республики Дональд Туск объявил о планах об отправке дополнительных сил на границу после инцидента с нападением на польского солдата, которого ранил нелегальный мигрант.

«С 4 июня будет восстановлена буферная зона на границе с Белоруссией», — сказал Косиняк-Камыш, слова которого цитирует Polskie Radio.

Глава ведомства уточнил: она будет действовать в 26 местах в Гайновском районе Польши и одном месте в Белостокском районе. По словам министра, буферная зона предполагает введение особого приграничного режима.

Так, будет запрещено приближаться к польской границе ближе чем на 200 метров. Он добавил, что восстановление буферной зоны позволит улучшить защиту рубежей страны и повысить безопасность пограничников.

Как сообщало ИА Регнум, власти Польши усилили контроль на границе с Белоруссией ещё летом 2023 года. Для этого, они, в частности, задействовали разведчиков, военных и полицейских.

Так, в начале июля Варшава отправила на границу 500 полицейских, объяснив это напряжённой ситуацией. Через несколько дней Польша перебросила в приграничные районы ещё 1 тыс. военных и две сотни единиц техники.

В конце июля на границе на границе с Белоруссией появились польские снайперы. В середине августа минобороны Польши объявило, что Варшава планирует разместить в приграничных с Белоруссией районах 10 тыс. военнослужащих.

В конце марта 2024 года ведомство вновь проинформировало о намерении усилить присутствие своих вооружённых сил на восточных границах для поддержки польской погранслужбы.