Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Венгрия поддерживает мирные инициативы Китая и Бразилии по конфликту на Украине, заявил 6 июня глава МИД страны Петер Сийярто на полях петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

U.S. Department of State

«Мы приветствуем совместное заявление Китая и Бразилии, потому что это предложения по тому, как достичь мира на Украине, это наш главный интерес», — сказал он.

Он подчеркнул, что решения конфликта не достичь на поле боя.

Глава МИД Венгрии заявлен выступающим на сессии ПМЭФ по теме о будущем рынка нефти и газа 6 июня.

Как передавало ИА Регнум, Китай в феврале 2023 года представил план мирного урегулирования ситуации на Украине из 12 пунктов. США отрицательно оценили эту инициативу. В ЕС также на предложение Пекина отреагировали отрицательно, назвав безальтернативным вариантом так называемую «формулу мира» главы киевского режима Владимира Зеленского.

В августе этого же года помочь в урегулировании конфликта на Украине вызвалась Бразилия. По словам президента страны Луиса Инасиу Лула да Силвы, Бразилия не считает возможным стоять в стороне, когда на Украине разворачивается конфликт, который да Силва оценил как главный конфликт современности. Последствия этого конфликта сказываются на всех странах.