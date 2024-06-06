Кемерово, 6 июня, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Необходимо установить точные причины столкновения трамваев в Кемерове, чтобы предотвратить подобные аварии в будущем, заявил 6 июня заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов.

Мвд.рф

Как передавало ИА Регнум, 6 июня около 07:30 по местному времени (03:30 мск) на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая с пассажирами. В результате происшествия погиб один человек, пострадали более 100.

«Может быть отказ технических средств, может быть человеческая причина. Разбираться надо в причинах. Будем устранять», — цитирует Иванова «Лента.Ru».

Всем пострадавшим уже оказана необходимая помощь, добавил заместитель министра.

На ранее опубликованных кадрах видно, как один из трамваев поворачивает на высокой скорости, и из него на дорогу падают люди.

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По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В Кемерове создан оперативный штаб, его возглавил мэр города Дмитрий Анисимов. В медучреждениях организованы дополнительные операционные, врачи вызваны на внеплановое дежурство, а с родственниками пострадавших работают психологи, рассказал ранее врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк.

Президенту Владимиру Путину доложили об аварии с трамваями в Кемерове, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Необходимости в особых поручениях со стороны президента нет, власти региона принимают все необходимые меры, отметил Песков, выразив также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.