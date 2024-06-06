Путину доложили об аварии с трамваями в Кемерово
Москва, 6 июня, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доложили об аварии с трамваями в Кемерово, в которой погиб один человек и пострадали более 100. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это, безусловно, страшная авария, и, конечно же, мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой аварии. И, разумеется, в потоке всего потока информации президенту об этом докладывается», — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что необходимости в особых поручениях со стороны президента нет. Региональная власть принимает все необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим, отметил он.
Как передавало ИА Регнум, 6 июня на Логовом шоссе около 07:30 по местному времени (03:30 мск) столкнулись два трамвая с пассажирами. В результате происшествия погиб один человек. Пострадали более 100 человек. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как один из трамваев поворачивает на высокой скорости, в это время из него на дорогу вылетали люди. По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.