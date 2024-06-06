Кемерово, 6 июня, 2024, 07:36 — ИА Регнум. В Кемерове после дорожной аварии с двумя трамваями создали оперативный штаб, его возглавил глава города Дмитрий Анисимов. Об этом 6 июня сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Илья Середюк.

Прокуратура Кемеровской области ДТП с трамваями в Кемерове

«В связи с ДТП, повлекшем большое количество пострадавших, в Кемерове, создан оперативный штаб, который возглавил глава города Дмитрий Анисимов», — написал Середюк.

Он добавил, что в результате аварии погибших нет, пострадавшим оказывается медицинская помощь. В медучреждениях организованы дополнительные операционные, врачи вызваны на внеплановое дежурство. С родственниками пострадавших работают психологи, заключил Середюк.

Как передавало ИА Регнум, авария с участием двух трамваев в Кемерове произошла на Логовом шоссе 6 июня около 07:30 по местному времени (03:30 мск). В момент происшествия в салонах находились пассажиры. 40 пострадавших в ДТП доставили в городскую больницу №3. Ещё 10 человек самостоятельно обратились за помощью в травмпункт. Ранее сообщалось, что в аварии с трамваями пострадали около 30 человек.

После ДТП трамваи №3 и №10 курсируют по укороченному маршруту — до ДК Шахтёров. Проезд бесплатный. Кроме того, на линию выйдут бесплатные автобусы.