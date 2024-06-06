Кемерово, 6 июня, 2024, 09:12 — ИА Регнум. В Кемерове скончался один из пострадавших в результате ДТП с трамваями, сообщил 6 июня глава города Дмитрий Анисимов.

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«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, семье будет оказана всесторонняя поддержка.

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Состояние других пострадавших опасений врачей не вызывает, 11 человек перевели на амбулаторное лечение, добавил Анисимов.

Как передавало ИА Регнум, в Кемерове 6 июня на Логовом шоссе около 07:30 по местному времени (03:30 мск) столкнулись два трамвая с пассажирами. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как один из трамваев поворачивает на высокой скорости, в это время из него на дорогу вылетали люди. По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

После ДТП с двумя трамваями создали оперативный штаб, который возглавил глава города Кемерово Дмитрий Анисимов.